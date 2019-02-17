Paşa'nın Melekleri zirveye göz kırptı

KADINLAR Hentbol Süper Ligi'nde 2'nci yarıya hızlı başlangıç yapan Muratpaşa Belediyespor hentbol takımı, sahasında bu hafta Yenimahalle Belediyesi'ni ağırladı. Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maç için Süleyman Evcilmen Spor Salonu tribünleri doldu. Karşılaşmayı Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kulüp Başkanı Murat Şimşek de takip etti. Karşılaşmanın ilk yarısı Paşanın Melekleri'nin 16-11 üstünlüğüyle geçilirken, Muratpaşa Belediyesyor 2'nci yarıda da üstün oyunu sürdürdü. Karşılaşma ev sahibi takımın 30-25 galibiyetiyle sona ererken, Paşanın Melekleri'nde Yağmur Toprak 8 golle en skorer oyuncu oldu. Yenimahalle maçıyla birlikte ligde galibiyet serisini 6 maça çıkaran Paşanın Melekleri, 20 puanla 2'nciliğe yükseldi.