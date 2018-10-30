Paşa farka gitti

KADİR Tuncer ve Sıtkı Can Pekin hakem ikilisinin yönettiği maçta takımın deneyimli antrenörü Birol Ünsal, genç oyunculara forma şansı verdi. Maçta ilk yarı, konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi. Soyunma odasına 17-16 mağlup giden Muratpaşa Belediyespor, 2. yarıda oyun kontrolünü ele aldı ve karşılaşmadan 35-27 galip ayrıldı. 19 yaşındaki Ecem Birben 8 sayı kaydederek maçın en golcü oyuncusu olurken Eda Nur Kılıç 6, Cansu Akalın ve Ayşenur Sormaz 5'er sayı üretti. Paşanın Melekleri, ligde oynadığı 5 maçın ardından 8 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.