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Parola 3 puan

Alanyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda konuk olacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü

SPOR 29.08.2019, 19:35 Enes Subaşı
Parola 3 puan
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SÜPER Lig'e bu sezon muhteşem bir başlangıç yapan temsilcimiz Alanyaspor, Kayserispor'u deplasmanda, Kasımpaşa'yı ise kendi evinde mağlup etmeyi başarmıştı. Bu iki maçı 6 puanla kapatan turuncu yeşilliler, şimdi de gözünü Yeni Malatyaspor'a dikti. 1 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren Alanyaspor'lu futbolcular, Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde çalıştı. İdmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Turuncu yeşilliler, antrenmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde ise Yeni Malatyaspor maçının taktik provasını gerçekleştirdiler. Alanyaspor, kritik mücadele için yarın havayoluyla Malatya'ya giderek kampa girecek. 

#Alanyaspor #süper lig #Yeni Malatyaspor
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