Paris’te kriz büyüyor! Herkes var Cavani yok…

EN son PSG'nin golcü oyuncusu Edinson Cavani, penaltı atışlarını Neymar'a bırakması karşılığında kendisine teklif edilen 1 milyon euro'luk bonusu reddetmişti.
Henüz bu olayın dumanı üzerindeyken Edion Cavani’nin pazar günü takımın kaptanı Brezilyalı Thiago Silva’nın doğum günü partisine katılmadığı ortaya çıktı.
Thiago Silva’nın sosyal medya hesabından paylaştığı doğum günü fotoğrafından bütün takımın partiye gelmesi ve neşeli fotoğraf çekimine katılırken Edinson Cavani’nin olmaması krizin gün geçtikçe dahada büyüdüğünü ortaya çıkardı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.