Paris’te kriz büyüyor! Herkes var Cavani yok…

Henüz bu olayın dumanı üzerindeyken Edion Cavani’nin pazar günü takımın kaptanı Brezilyalı Thiago Silva’nın doğum günü partisine katılmadığı ortaya çıktı.

EN son PSG 'nin golcü oyuncusu Edinson Cavani , penaltı atışlarını Neymar'a bırakması karşılığında kendisine teklif edilen 1 milyon euro'luk bonusu reddetmişti.

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