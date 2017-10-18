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Parayı bulan eski Fenerli, yeni arabasıyla şov yaptı

27 milyon dolar karşılığında NBA takımlarından Sacramento'yla anlaşan Bogdanovic, yeni arabasının fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı

Parayı bulan eski Fenerli, yeni arabasıyla şov yaptı

27 milyon dolar karşılığında NBA takımlarından Sacramento'yla anlaşan Bogdanovic, yeni arabasının fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı

18 Ekim 2017 Çarşamba 12:15
Parayı bulan eski Fenerli, yeni arabasıyla şov yaptı
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SEZON başında Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden Sacramento Kings'e transfer olan eski Fenerbahçeli basketbolcu Bogdan Bogdanovic, yeni arabasıyla şov yaptı.

27 milyon dolar karşılığında 3 yıllık sözleşmeye imza atan 24 yaşındaki Sırp basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni oyuncağım." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
SporFenerbahçeBogdanovic
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