Parayı bulan eski Fenerli, yeni arabasıyla şov yaptı

27 milyon dolar karşılığında 3 yıllık sözleşmeye imza atan 24 yaşındaki Sırp basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni oyuncağım." ifadelerini kullandı.

SEZON başında Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden Sacramento Kings'e transfer olan eski Fenerbahçe li basketbolcu Bogdan Bogdanovic , yeni arabasıyla şov yaptı.

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