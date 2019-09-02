Papis Cisse farkı

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor'un başarılı forveti Papiss Cisse, bu sezon attığı gollerle adından sıkça söz ettiriyor. Ligin açılış maçında Kayserispor deplasmanında 3 puanı getiren golü atan 34 yaşındaki futbolcu, 2. haftadaki Kasımpaşa maçında da takımı adına gol atan isimlerden oldu. Son olarak Malatya deplasmanında sahneye çıkan Cisse, takımının 3. golünü atarak 3 maçta 3 gole ulaştı ve gol krallığı yarışında zirveye oturdu. Attığı gollerle taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezon da forma giydiği turuncu yeşilli ekipte 16 gole imzasını atmıştı.

CLUB BRUGGE İSTEMİŞ AMA...

Alanyaspor'un gol makinesi Papiss Cisse'ye, yaz transfer döneminde Avrupa'dan teklif geldiği ancak Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun teklifleri geri çevirdiği öğrenildi. İddiaya göre Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge, Senegalli forvet için devreye girdi ve oyuncu ile anlaştı. Ancak turuncu yeşilli takımın patronu Hasan Çavuşoğlu, teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi. Bunun üzerine Club Brugge, Anderlecht'e imza atmak için Belçika'da olan Mbaye Diagne transferinde devreye girdi ve Galatasaray'ı sorunlu oyuncusundan 1 yıllığına kiralayarak kurtardı.