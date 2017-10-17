Palmiyeler için önlem alınacak

TOPLANTIYA Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Alanya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Mevlüt Kodal, Antalya Veteriner Odası Temsilcisi Kenan Ersoy ve Alanya Sulama Birliği Müdürü Meryem Aydoğan katıldı. Toplantının gündeminde ise Alanya'da bulunan turistik tesislerin sezon sonu kapanmasından dolayı belediyelerin ve tüm halkın sokak hayvanlarının barınma ve beslenmesi konusunda bilgilendirilmesi ve duyarlı olunması hususunda çalışmalar başlatılması oldu. Bu kapsamda Alanya'daki cadde ve turistik tesislerde bulunan palmiye ağaçlarına zarar veren kırmızı palmiye böceği ile mücadele konusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, turistik tesisler ve ilgili kurumların ortak çalışma başlatması kararı alındı.