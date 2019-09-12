Özgür Subaşı'nın tercihi yine Şengün

GÜNGÖREN bölgesi ekiplerinden İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü , teknik direktör Rıfat Şengün ile yeniden anlaşmaya vardı. Tecrübeli çalıştırıcı, Bugün İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı’nın da hazır bulunduğu törende kendisini bir yıllığına daha Siyah Beyaz ve Pembe renklere bağlayan imzayı attı. Rıfat Şengün, İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü'nde hem A takım hem de alt yapıdan futbol okulu sorumlusu olacak. İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı imza töreninde yaptığı açıklamada “Rıfat Hocamız Güngören ilçemizin tanınan, sevilen teknik adamlarından. Üç sezondur beraber başarılı çalışmalara imza attık. Geçen Sezon U-19 takımımız çok sert bir grupta mücadele etti. Bizi gururlandıran genç yetenekli oyuncular çıkardık. Kendisine güveniyoruz . İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü olarak bizim önceliğimiz gençlere spor yaptırırken, onları topluma faydalı başarılı birer birey olarak yetiştirmek zaten kulübümüzde futbol okullarımız ücretsiz olarak faaliyet gösteriyor. Rıfat hocamızda örnek kişiliği ve spor bilgisi ile tam bize uygun bir isim. Bu nedenle kendisiyle 2019-2020 Futbol Sezonunda bir yıl daha çalışma teklifinde bulunduk, sağ olsun kendisi de kabul etti. Bu sezon inşallah İstanbul Gençlergücü ismini başarılarımızla birlikte tüm amatör futbol camiamıza duyurmak istiyoruz” dedi. Rıfat Şengün Hoca daha önce Haznedar Çetinkayaspor, Güngören Doğuşspor, 1453 Fatih Gençlik ve spor, İstiklalspor ve İstanbul Bafraspor’da görev aldı. Son 3 sezondur İstanbul Gençlergücü Spor kulübü Teknik Direktörü olarak görev yapıyor.