Özgür Subaşı'ndan Halit Önsen'e teşekkür plaketi

İSTANBUL Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı, TÜFAD İstanbul Şube Başkanı Halit Önsen’i makamında ziyaret ederek, futbol camiası için yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür ederek plaket verdi. Aynı zamanda Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olan Halit Önsen’e yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür eden Özgür Subaşı “Halit Önsen başkanımızın İstanbul antrenörleri için yaptığı çalışmalar ortada. Eskiden antrenör adayları, antrenörler aylarca kurs beklerken sayın başkanımızın döneminde yapılan girişim ve çalışmalar neticesinde iki ayda bir kurs düzenlenir oldu. Bu sayede genç antrenörlerimiz Türk futboluna kazandırıldı. Halit Başkanımız geçirdiği rahatsızlığa rağmen halen aktif olarak çalışmalarını sürdürmekte. Kendisine ne kadar teşekkür etsek az” dedi.

Halit Önsen de Subaşı’nın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken “TÜFAD olarak antrenörlerimize ve antrenör adaylarımıza elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz ancak bir üzüntümü dile getirmek isterim. Kurslardan mezun olan arkadaşlarımız TÜFAD’a üye olmuyor yahut yeterince sahip çıkmıyor. Genç antrenörlerimizden ricam derneğimize gelsinler, bu güzel oluşumun bir parçası olsunlar. Ne kadar birlik olursak o kadar güçlü oluruz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2019, 18:21