özgün kardelen klasiği

182 takımın katıldığı Antalya Zeytinköy Atletizm Sahası'nda yapılan atletizm yarışmaları üç gün sürdü. Yarışmaya temsilcimiz Özgün Kardelen Spor Kulübü'nden Zilan Fidan ve İbrahim Demirel katıldı. Zilan, 100 metre bayanlar koşu yarışmasında tüm rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı, uzun atlama yarışlarında da ikincilik elde etti. 100 metre erkekler ve uzun atlama kategorilerinde yarışan İbrahim ise her ikisinde de ikincilik madalyasını elde etti. Sporcuları ve antrenörlerini kutlayan Özgün Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu ve kulüp başkanı Feridun Özdeş "Başarılarımız emek, sabır ve çalışma ürünüdür. Yıllardır aralıksız sürdürdüğümüz spor çalışmalarımızın ürünlerini katıldığımız her şampiyonada aldığımız için çok mutluyuz. Sporcularıma, ailelerine ve emek veren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
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