Özgün Kardelen klasiği

ANTALYA'DA gerçekleşen Özel Sporcular Akdeniz Bölge Şampiyonası'na 3 sporcu ile katılan katılan Özgün Kardelen, 2 birincilik, 3 ikincilik ve 3 üçüncülük alarak toplam 8 madalya ile Alanya'ya döndü. Özgün Kardelen Özel Eğitim Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Psikolog Feridun Özdeş, "Öncelikle sporcularımı, bizlere güvenerek en değerlilerini teslim eden aileleri ve emek vererek çocuklarımızı bu seviyeye getiren öğretmen ve antrenörlerimizi kutluyorum. Sporcularımızla il dışında ve ailelerinden uzakta yakından ilgilenen kurum müdürümüz Arzu Uçurmak ve kafile sorumlumuz Zehra Aydoğan'a teşekkür ediyorum. Başarılar asla tesadüf değildir. Özellikle de kalıcı başarılar. Özel bireylerle hayatın her alanında yaptığımız çalışmalar sayesinde onların gelişimlerine ve sosyal hayata daha çabuk katılmalarına olanak tanıyoruz. Uyguladığımız model sadece ülkemizde değil dünyanın bir çok farklı köşesinde de aileler tarafından dikkatle takip ediliyor" dedi.