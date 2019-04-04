Özelenen isim: Fernandes

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, yarın Bursaspor ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Uzun bir aranın ardından yeniden taraftarları ile buluşacak olan turuncu yeşilli takım, hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan antrenmanda sakatlıktan dönen oyuncular da yer aldı. Ligde en son 22. haftada deplasmanda kazanılan Trabzonspor maçında forma giyen Fernandes de sakatlıktan dönerek takımla birlikte çalışmalara başladı. Fernandes'in yanı sıra Welinton ve Villafanez'in de takıma katılması teknik heyeti sevindirirken, kritik Bursa maçı öncesinde sakatlıktan dönenlerin formsuz olması da Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı kara kara düşündürüyor. Alanyaspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından kampa girecek ve yarın saat 16.00'daki maç saatini beklemeye başlayacak.

SAKATLAR CAN SIKIYOR

Süper Lig'de 28 puanla 15. sırada bulunan Bursaspor ise dün havayoluyla Alanya'ya gelerek kampa girdi. Ligde galibiyet serisi başlatmak isteyen Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor maçına büyük önem veriyor. Zorlu mücadele öncesinde Bursaspor'da sakat oyuncular ise can sıkıyor. Diafra Sakho, Abdullahi Shehu, Onur Atasayar ve Barış Yardımcı'nın cumartesi günkü mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Bu gelişmelerin ardından teknik direktör Samet Aybaba'nın da alternatif isimlere yöneldiği ve Alanyaspor değlasmanının hücum hattında Umut Nayir'a görev vermesi beklenirken, savunmanın sağında ise Burak Kapacak'ı oynatmasına kesin gözle bakılıyor.



Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2019, 21:28