Özel sporculara özel ilgi

TÜRKİYE Özel Sporcular Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi de olan başkan Çavuşoğlu, otizm konusunda yapılan bilinçlendirme çalışmalarına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vereceklerini söyledi. Otisium Otizm Yaşam Spor Kulübü Başkanı İbrahim Acar ise "Bize her zaman desteğini esirgemeyen, otizm farkındalığı adına kulübün kapılarını açan değerli Alanyaspor ailesine ve değerli başkanımız Hasan Çavuşoğlu'na teşekkürleri bir borç biliriz" dedi. Ziyaret sonunda başkan Çavuşoğlu ve özel sporcular fotoğraf çektirdi.