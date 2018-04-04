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Özel sporculara özel ilgi

Otisium Otizm Yaşam Spor Kulübü Başkanı İbrahim Acar, Başkan Yardımcısı Erdal Ateş, Yönetim Kurulu Üyesi Emin Yüksel, antrenör ve sporcular, Dünya Otizm Farkındalık Ayı dolayısıyla Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti

Özel sporculara özel ilgi

Otisium Otizm Yaşam Spor Kulübü Başkanı İbrahim Acar, Başkan Yardımcısı Erdal Ateş, Yönetim Kurulu Üyesi Emin Yüksel, antrenör ve sporcular, Dünya Otizm Farkındalık Ayı dolayısıyla Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti

04 Nisan 2018 Çarşamba 23:33
Özel sporculara özel ilgi
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TÜRKİYE Özel Sporcular Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi de olan başkan Çavuşoğlu, otizm konusunda yapılan bilinçlendirme çalışmalarına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vereceklerini söyledi. Otisium Otizm Yaşam Spor Kulübü Başkanı İbrahim Acar ise "Bize her zaman desteğini esirgemeyen, otizm farkındalığı adına kulübün kapılarını açan değerli Alanyaspor ailesine ve değerli başkanımız Hasan Çavuşoğlu'na teşekkürleri bir borç biliriz" dedi. Ziyaret sonunda başkan Çavuşoğlu ve özel sporcular fotoğraf çektirdi.

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Otisium Otizm Yaşam Spor Kulübüİbrahim AcarErdal Ateş
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