Özel sporcular Alanya kampında
TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Down Sendromlular Milli Takımı, Alanya Atatürk Spor Salonu'nda kampa girdi
SPOR 20.12.2019, 01:10
TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında Özel Sporcular Down Sendromlular Milli Takımı Alanya'da kampa girdi. 31 Mart-7 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek ve 'Down Sendromlu sporcuların olimpiyat oyunları' olarak kabul edilen Trisome Games 2020 için çalışmalarını sürdürecek olan millilerimizin kampı, 22 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.
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