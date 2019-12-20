Özel sporcular Alanya kampında

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında Özel Sporcular Down Sendromlular Milli Takımı Alanya'da kampa girdi. 31 Mart-7 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek ve 'Down Sendromlu sporcuların olimpiyat oyunları' olarak kabul edilen Trisome Games 2020 için çalışmalarını sürdürecek olan millilerimizin kampı, 22 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.