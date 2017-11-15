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Özbek'ten transfer açıklaması! Asamoah...

Galatasaray ve Kwadwo Asamoah flörtünde yeni gelişme! Sezon başı transfer döneminde Ganalı sol bek ile anlaşan ancak Juventus'un yerine futbolcu bulamadığı için göndermeme kararı aldığı Asamoah için Dursun Özbek açıklamalarda bulundu

Özbek'ten transfer açıklaması! Asamoah...

Galatasaray ve Kwadwo Asamoah flörtünde yeni gelişme! Sezon başı transfer döneminde Ganalı sol bek ile anlaşan ancak Juventus'un yerine futbolcu bulamadığı için göndermeme kararı aldığı Asamoah için Dursun Özbek açıklamalarda bulundu

15 Kasım 2017 Çarşamba 19:14
Özbek'ten transfer açıklaması! Asamoah...
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TRT Spor muhabiri Volkan Kılıç'ın iddiasına göre Dursun Özbek, Asamoah transferi için ''Asamoah gündemimizde transferi için çalışmamız devam ediyor.'' sözlerini kullandı.

Asamoah, geçtiğimiz günlerde Juventus'un resmi televizyonuna açıklamalarda bulunmuş ve ''Sahaya çıktığım her an elimden gelenin en iyisini yapacağım. Juventus'ta çok mutluyum. Juventus'ta ne kadar mutlu olduğumu söyleyecek olsam çok uzun bir konuşma yapmak zorunda kalırım'' şeklinde konuşmuştu.

CENK ERGÜN, DEVRE ARASINI İŞARET ETMİŞTİ

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından devre arasında Asamoah ile tekrar girişimlerde bulunacaklarını dile getirmişti. Ergün, "Ben kendisiyle şahsen çok konuştum. Kulübe gerekenleri söyledi. Bu transfer döneminde antrenmana çıkmadı. Gana Milli Takımı'na 'Benim olası bir transferim var, İstanbul'a gitmem lazım.' diyerek affını istedi. Asamoah da gelmek istiyordu. Son saniyeye kadar o da elinden geleni yaptı ama bu dönemde mümkün olmadı." sözlerini kullanmıştı.

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ÖzbekAsamoah
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