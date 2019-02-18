Ozan Tufan müthiş geri döndü! Sosyal medya yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Gösterdiği müthiş performans sonrasında Sergen Yalçın'ın övgüleri alan maça Ozan Tufan damgasını vurdu

Ozan Tufan müthiş geri döndü! Sosyal medya yıkıldı
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YALÇIN, oyuncularının inanılmaz mücadele ettiğini vurgulayarak, "Ozan Tufan'ı kazandığım için çok mutluyum. Müthiş oynadı. Bana göre mükemmel oynadılar. Özellikle ikinci yarıda çok doğru oynadılar. Trabzonspor, ofansif kadro ile sahadaydı. Bazen bu oyun içerisinde risk olabiliyor. Biz de zaman zaman iç saha maçlarında böyle risk alarak oynuyoruz. Bu ofansif kadronun açıklarını değerlendirdik. Önemli galibiyet aldık. Bugün bunun mutluluğunu yaşayacağız. Bundan sonra önümüzdeki maçlara hazırlanıp devam edeceğiz" şeklinde görüş belirtti.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlar

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