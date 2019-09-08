Ozan Tufan mucizesi

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri'ndeki 5. maçında Andorra'yı 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle 1-0 mağlup etti ve puanını 12'ye çıkardı. Futbolseverler de Ozan'ı tekrar futbol sahnesine sunan Alanyaspor eski teknik direktörü Sergen Yalçın'a ve Alanyaspor'a sosyal medyadan teşekkür etti. Bilindiği üzere Ozan Tufan, Aykut Kocaman'dan sonra geçen sezonun başında Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu tarafından da kadro dışı bırakılmış ve uzun bir süre resmi maça çıkmamıştı. 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, büyük potansiyeli olan Ozan Tufan'ın sarı lacivertli takımdan kiralanmasını istemişti. 7 Şubat'ta, "Ozan Tufan'ı futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz" diyen Sergen Yalçın amacına ulaştı. Bu sezon Fenerbahçe'nin değişmez isimlerinden biri olan milli oyuncu, Andorra mücadelesinde de 3 puanı getiren golü kaydetti. Sosyal medya kullanıcıları da Ozan'ı tekrar Türk futboluna kazandıran Sergen Yalçın'ı ve Alanyaspor'u unutmayarak övgüler yağdırdı.