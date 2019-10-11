Ozan Tufan isyan etti: Telefonum bile çalmadı
Geçtiğimiz sezon kadro dışı kalan ve sezonu Alanyaspor'da geçiren Ozan Tufan yaşadığı süreci anlattı. Genç futbolcu, "Kadro dışı kaldığımda yanımda kimse yoktu. Telefonlarım çalmıyordu ama işler iyi giderken herkes arıyor. Yanımda kimse yokken sadece ailem vardı. En büyük destekçim ailemdir." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'NİN milli futbolcusu Ozan Tufan, basın toplantısında Emre Belözoğlu ile ilgili soruya son bir senede yaşadığı olaylardan örnek vererek yanıtladı.
"KADRO DIŞI KALDIĞIMDA YANIMDA KİMSE YOKTU"
Ozan, kadro dışı kaldığı dönem kimsenin yanında olmadığını ve zorlukları tek başına aştığını ifade ederek, "Ben her şeyi kendim yaptım. Kadro dışı kaldığımda yanımda kimse yoktu. Her şey iyi giderken herkes arıyordu. Pes edip bırakabilirdim. Bunun yerine daha çok çalışmayı hırs yapmayı edindim. Hayatımı tekrardan yeniledim. Futbola yüzde yüz konsantreyim. Antrenmanlarda en iyi şekilde kendimi hazır ettim, meyvesini de yediğimi düşünüyorum. Tekrar Milli Takım'dayım ve Fenerbahçe'de forma şansı buluyorum. Her şeyi kendim yaptım. Kadro dışı kaldığımda yanımda kimse yoktu. Telefonlarım çalmıyordu ama işler iyi giderken herkes arıyor. Yanımda kimse yokken sadece ailem vardı. En büyük destekçim ailemdir. Sonra Fenerbahçe ve tabii Milli Takım gelir. Emre Belözoğlu benimle yakından ilgileniyor. Ona da çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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