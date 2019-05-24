Ozan Tufan'dan manidar paylaşım

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'a devre arasında Fenerbahçe'den 6 aylığına kiralık olarak transfer edilen başarılı futbolcu Ozan Tufan, bu akşam Alanyaspor forması ile son maçına çıktı. Genç futbolcunun maçtan önce sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ise çok konuşuldu. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile bir fotoğrafını paylaşan Ozan Tufan, paylaşımına 'Hatırlattı' yorumunu ekledi. Ozan'ın bu manidar paylaşımı, akıllara Sergen Yalçın'ın Ozan Tufan için söylediği o sözleri getirtti.

3 AY SONRA CEVAP VERDİ

Alanyaspor'a devre arasında transfer olan Ozan Tufan için bir açıklama yapan Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 7 Şubat'ta söylediği sözlerde "Ozan Tufan 13 aydır top oynamıyor, onu futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz" demişti. Ozan Tufan, yaptığı bu paylaşım ile 3 ay sonra Sergen Yalçın'a cevap vermiş oldu.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2019, 18:48