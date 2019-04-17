'Ozan Tufan daha fazla sorumluluk almalı'

ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim TV'de (dimtv.tv) her Salı akşamı ekranlara gelen Dim TV Spor, önceki akşam yine izlenme rekorları kırdı. Yeni Alanya Gazetesi Spor Müdürü Cemali Aygır'ın sunduğu programda yorumcu olarak yer alan Yeni Alanya Gazetesi Köşe Yazarı Uğur Veysel Okşar, yine çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Aytemiz Alanyaspor'a ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralık olarak katılan Ozan Tufan'ın takıma henüz belirgin bir katkı sunmadığını ama iyi bir futbolcu olduğunu söyleyen Okşar, "Bir kaç maç hariç, benim çok beklenti içinde olduğum Ozan Tufan sıradan bir oyuncu gibi oynuyor. Ozan kariyerindeki bir oyuncu, ne bir şut atıyor, ne bir sorumluluk almıyor. Devamlı al-ver, al-ver olmuyor. Malatyaspor maçında onun kaptırdığı top sonucunda gelen pozisyonda penaltı yedik ama insanlar bunu görmüyor. Bazı şeyleri görmemiz gerekiyor. Bence Sergen Yalçın hoca, Ceyhun-Sackey ikilisini denemeli. Önüne de Villafanez'i koyunca daha iyi olur. Ama Sergen hoca Ozan'ı kendisi getirdiği için oynatmaya devam ediyor. Bunlar ne zaman göz önüne gelir, takım puansal olarak düşseydi o zaman ön planda olurdu. Takım olarak rahat bir konumda olduğumuz için kimse bunları gündeme getirmiyor. Taraftar olarak memnunuz ama yorumcu olarak bunları söylemek zorundayız" dedi.