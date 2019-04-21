Ozan Tufan: 'Ben de üzgünüm'

OZAN Tufan şu açıklamaları yaptı:

Alanyaspor takımı olarak çok iyi hazırlandık maça. Bütün arkadaşlar çok konsantreydi Böyle büyük maçlar Anadolu takımları için çok önemlidir. Tebrik ediyorum herkesi. Hepsinin ayağına yüreğine sağlık. Güzel kompakt bir oyun ortaya koyduk. Bu skora da yansıdı. Kaçan gollerimizi skor olarak değerlendirmemiz lazım. Bugün en büyük eksiğimiz buydu. Ben kendim için bazı şeylerin düzeleceğine inandığım işin, kapasitemin yüksek olduğunu bildiğim için kapasitemi zorluyorum. bunu sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Bugün de bunu gösterdiğimi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Futbolda böyle zamansız problemler olabiliyor. Bun sene böyle geçtiği için ben de üzgünüm. Seneye ben de döndüğümde Ersun hocayla birlikte daha güçlü bir ekiple, geleceğimizi düşünüyorum.