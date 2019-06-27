Ozan kapıyı kapattı

YENİ sezonda Fenerbahçe kadrosunda olması beklenen Ozan'ın geçtiğimiz günlerde yeniden Alanyaspor'a gelebileceği iddia edilmişti. Teknik Direktör Erol Bulut'un takımda görmek istediği belirtilen futbolcu, verdiği bir röportajında "Burada oynamanın herkese kısmet olmayacağını anladım. Artık sadece kariyerime odaklandım" dedi. Şu anda kampa konsantre olan ve yeniden teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne girmeye odaklanmayı istediği belirtilen genç futbolcunun, Alanyaspor'dan gelen tekrar kiralama teklifini de reddettiği öğrenildi.