Ozan Kabak, Stuttgart'ta iki gol birden attı!

BUNDESLİGA'DA kötü günler geçiren Stuttgart, kümede kalma savaşındaki rakiplerinden Hannover'i ağırlarken Ozan Kabak bir ilki başardı.

Devre arası transfer döneminde rekor bedelle Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Bundesliga'daki ilk golünü Hannover ağlarına bıraktı.

Maçın 16. dakikasında Gonzalo Castro'nun asistinde rakip fileleri havalandıran genç savunmacı skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmada 45. dakika oynanırken aynı ikili bir kez daha sahne aldı. Yine Castro'nun asistini değerlendiren Ozan, kendisinin ikinci, Stuttgart'ın ise üçüncü golünü kaydetti.

Bu goller Ozan'ın profesyonel kariyerindeki ilk golleri de oldu. Genç futbolcu Galatasaray'da 18 maçta forma giyerken rakip fileleri havalandırmayı başaramamıştı.

Maç sonunda konuşan Ozan Kabak şunları söyledi:

"Profesyonel kariyerimin ilk golleri takımım için de çıkışın başlangıcı olacak. Bu galibiyet bizi her şartta destekleyen Stuttgart taraftarına armağan olsun."