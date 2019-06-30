Ozan Kabak resmen Schalke'de!

ALMAN ekibi Schalke 04 resmi sitesinden genç yıldız için "Schalke 04‘e hoşgeldin Ozan! Bize geldiğin için çok mutluyuz!" açıklamasını yaptı.

Sportif Direktör Jochen Schneider, "Avrupa'nın en potansiyelli oyuncularından birini kulübe kazandırdığımız için mutluyum. Transferde çok önemli rakiplerimiz olmasına rağmen Ozan bizi seçti." derken; "Teknik patron David Wagner ve Michael Reschke'ye de ayrıca teşekkür ederim. Çünkü onlar da Ozan'ı buraya gelmeye, burasının kariyeri için doğru adım olacağına ikna ettiler." açıklamasını yaptı.

Ozan Kabak ise, "Ben de sizinle olmaktan çok mutluyum. Bu sıcak karşılama için teşekkürler" diye yanıt verdi.

19 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olduğu Stuttgart ile ligde 15 maça çıkıp 3 gol atma başarısı göstermişti.