Ozan'ın hayali yurtdışı

GERİDE bıraktığımız sezonda temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'a kiralanan ve sezonun ikinci yarısında sergilediği performansla yeniden milli takıma seçilen Ozan Tufan, Avrupa'ya transfer olmaya sıcak bakıyor. Kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye gelen ilk teklif 3 milyon Euro. Turuncu yeşilli formayla ligin ikinci yarısında başarılı bir performans sergileyen Ozan Tufan'ın, orta sahadaki kalabalıklık ve Fejsa transferinin gerçekleşme ihtimalinin yüksekliğinden ilk 11'de forma şansı bulamayacağını düşündüğü için Avrupa'dan gelen tekliflere olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Ozan için teklif edilen 3 milyon Euro'yu az bulan Fenerbahçe yönetiminin ise daha yüksek bir bonservis rakamı istediği öğrenildi. Bu sezon Süper Lig'de 17 maçta forma giyen Ozan Tufan'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.

