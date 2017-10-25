Ozan'ın 1,5 ayda verdiği kilo alkış topladı

FENERBAHÇE'DE sezon başında hem kiloları hem de performansıyla tartışmaların hedefindeki isim olan Ozan Tufan, fit olma yolunda büyük adımlar attı. 23 yaşındaki milli futbolcu 1,5 ayda tam 7,5 kilo verdi.

İzin gününde bile teknik heyetin bilgisi dahilinde ekstra idman yapan Ozan Tufan, bireysel antrenörün dışında Samandıra'da ayrı çalışma yaparak günlerini çift antrenmanla kapıyor.

Ozan, kulübün diyetisyeni Şengül Sangu Talak'ın verdiği özel listeyi de harfiyen uyguluyor; kuvvet ve dayanıklılık antrenmanlarına da önem veriyor.

"YERİ GELDİ TEPKİ GÖRDÜM"

Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor'u yendiği maçtan sonra; fiziksel değişimi ve sahada artan performansıyla ilgili açıklamalar yapan Ozan Tufan "Son zamanlarda Aykut Hocam, yöneticiler ve taraftarın desteğiyle kendimi ön plana atma amanımın geldiğini düşündüm. Bir şeylerin üstüne giderek iyi şeyler yapmaya çalışmak istiyorum. Hatalarım oluyor, yanlışlarım oluyor, bazen pas hatalarım oluyor, benim yüzümden gol de yenilebiliyor ama takım olarak oynadığımız zaman, her şeyin üstesinden gelebiliyoruz.

Yeri geldi tepki gördüm. Böyle şeyleri unutmanız gerekiyor, hemen onu orada yenmeniz gerekiyor. Ben bunu yaptığımı düşünüyorum. Aykut Hoca ile birlikte bunu yaptığımı düşünüyorum. 3-4 maç tepki gördüm, hepsinin üstesinden beraber geldik. Kendimi hazır tutmam, bunun en önemli sebebiydi" ifadelerini kullanmıştı.