'Ozan'ı kazandığımız için mutluyum'

ALTBAŞLIK

SPOR Toto Süper Lig'de Trabzon'u deplasmanda Cisse'nin golleriyle 2-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, 1 maç aradan sonra yeniden galip gelmesini bildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor'a karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Trabzon deplasmanının her zaman zor olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Öncelikle çok zor bir maçtı. Onu söyleyeyim. Trabzonspor deplasmanları hep zordur. Bugün çok doğru oynadığımızı düşünüyorum. Oyuncularımızın hepsine teşekkür ediyorum. İyi bir galibiyet aldık. Zor bir fikstür oynuyoruz. Bundan sonraki süreçte daha rahat bir fikstür bizi bekliyor. Bugün puanımızı 28 puan yaptık. Şu pozisyonda iyi bir puan" dedi.

DEĞİŞİMLER FORMALİTEYDİ

Deplasmanda alınan 3 puandan çok Ozan Tufan'ın güzel futbolunu öven Sergen Yalçın, "Ozan Tufan'ı kazandığımız için çok memnunum. Mükemmel oynadı, müthiş oynadı bana göre bugün" dedi. İlk oyuncu değişikliğini 87. dakikada yaptığı hatırlatılan Sergen Yalçın şöyle konuştu: "Oyuncularımız çok iyi oynadılar, bu nedenle oyuncu değiştirme gereği duymadım. İlla değişiklik yapacağız diye bir şey yok. Oyuncuları sonradan formaliteden değiştirdim" ifadelerini kullandı.