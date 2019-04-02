Ozan'dan şok sözler

FENERBAHÇE, 2015'in Ağustos ayında Ozan Tufan'ı Bursaspor'dan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. O dönem adı Beşiktaş ile de anılan Ozan Tufan'ı renklerine bağlamayı başaran sarı lacivertliler genç oyuncudan istediği verimi almayı bir türlü başaramadı. Bunun üzerine Sergen Yalçın yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor, 24 yaşındaki oyuncuyu devre arasında Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiraladı. Sergen Yalçın tarafından düzenli forma şansı verilen Ozan Tufan, Süper Lig'in yayıncı kuruluşuna sarı lacivertli kulübe geri dönüşüyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Ozan'ın açıklamaları:

'DAHA DA İYİ OLACAĞIM'

"Futbolda maç oynadıkça, ritim yakaladıkça iyi yerlere gelirsiniz. Ben de bunun meyvelerini maç oynadıkça, ritim yakaladıkça görüyorum. Sergen Hoca'nın, Hasan Başkan'ın, Ali Koç'un da bunda büyük katkısı var. Ben de daha iyi olacağım."

'HALA FB'NİN OYUNCUSUYUM'

"Ben burada kiralık futbolcuyum. Hala Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Son iznimde bir akşam yemeği yendi evet ama bunun dışında da Ersun Hoca ve Ali Koç beni sürekli arar. Fikir alışverişinde bulunuruz. Beni hâlâ Fenerbahçe'nin bir parçası gibi hissettiriyorlar."

'EN AŞAĞIYA DÜŞMEK ZOR'

"Güç olarak çok eksiktim. Bunu Sergen Hoca'yla aştık fakat mental olarak bazı şeyleri toparlamak çok zordur. En yukarıdan en aşağıya düşmek. Allah kimseye yaşatmasın. Bunlarla baş etmeniz gerekiyor."

'KÖTÜ DENEYİMLERİMİZ OLDU'

"Zaman içerisinde kötü ve iyi dönemlerimiz oldu. Fenerbahçe'de olmak beni mutlu eder. Orası çok farklı bir yer. Fenerbahçe size ömrünüzün sonuna kadar anlatabileceğiniz hikayeler verir."

