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Ozan'dan beklenen itiraf: İhale bana kaldı

EURO 2016’da Hırvatistan maçında meşhur saçıyla oynama olayıyla gündeme gelen Ozan Tufan, 4 yıl sonra beklenen açıklamayı yaptı: "İhale bana kaldı.

SPOR 17.11.2019, 15:52
Ozan'dan beklenen itiraf: İhale bana kaldı
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EURO 2020 yolunda performansıyla herkesin takdirini kapan 24 yaşındaki orta saha, Milliyet’e verdiği demeçte; Modriç’in golündeki anı anlatarak, “O anlık gelişen bir olaydı. Saçımı düzelttiğimin bile farkında değildim. Daha yakın bir arkadaşım vardı. O gitmemişti. İhale bana kaldı” ifadelerini kullandı.
 
EURO 2016’daki Türkiye’nin o günkü kadrosunda yer alan ve bugün EURO 2020’ye giden serüvende de bulunan Ozan Tufan’ın hikayesi çok farklı..
 
EURO 2016’da Hırvatistan’a karşı yapılan ilk maçta Luka Modriç’in uzak mesafeden attığı topta rakibini kapatmadığı için eleştirilen Ozan’ın bir görüntüsü, pozisyonun hatta maçın önüne geçmişti.
 
Ozan’ın Modriç’e doğru koşarken saçını düzeltmesi ve pozisyonun golle sonuçlanmasının ardından genç yıldız uzun süre eleştirilmişti. Aradan geçen dört yıl ve iki şampiyona arasında şu anda bambaşka bir Ozan var.
Biz de o günleri hatırlatıp bu günlere gelen Ozan’dan sürecin hikayesini öğrenmeye çalıştık..
 
Ozan Tufan, o pozisyonu ve bugün itibarıyla geldiği noktayı anlattı:
 
-O anlık gelişen bir olaydı. Saçımın düzelttiğimin bile farkında değildim. Devre arası bana gelip söylemişlerdi o gün.. Çok üzüldüm. Ülkemiz heyecanlı. En iyisinin olmasını istiyor. Biz de bunun olmasını istiyoruz. Ama bazen hatalarımız oluyor. Buna hata diyemem. Belki orada topa yüzde yüz gitmem gerekebilirdi. Ama benim açımdan biraz uzaktı. Daha yakın bir arkadaşım vardı. O gitmemişti. Tabi olay, ihale de bana kaldı diyebilirim.

‘Çok çalışıyorum’

-Yere düştüğünüzde herkes tekme atabiliyor. En önemlisi ayağa kalkabilmek. Ben ayağa kalkanlardan biriyim diye düşünüyorum. Yerimde durmayacağımın garantisini verebilirim. Çok çalışıyorum. Çok mücadele ediyorum. Bireysel hatalarım tabii ki oluyor. Hata yapmadan doğruları bulamayız.
 
-Hepsi çok önemli maçlardı ama bizim son dakikada kazandığımız Arnavutluk maçı bizim için önemliydi.
 
- Daha genç ve daha iyi bir ekibimiz var. Grubumuz çok iyi en azından takım arkadaşlığımız iyi. O zaman da iyiydi ama şimdi daha iyi bir sıcakkanlı ve çok iyi bir ekibimiz var. Orada elimizden geleni yapacağız. Kimlerle oynayacağız henüz bilmiyoruz ama en önemli olan grubu geçmek. Ardından önümüze bakacağız. 

#ozan #itiraf #EURO 2016’ #Hırvatistan
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