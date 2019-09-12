'Oyunun ve skorun hakimi olacağız '

ANTALYASPOR, Süper Lig'in 4. haftasında yarın saat 20.00'de Kayserispor ile sahasında karşılaşacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlılarda teknik direktör Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Milli takım arasında Antalyaspor olarak iyi hazırlık dönemi geçirdiklerini anlatan Korkmaz, Harun Kavaklıdere ile Doğukan Sinik'in sakatlıklarına üzüldüğünü dile getirdi. Takım olarak yaptıkları fiziksel ve taktiksel çalışmalardan olumlu sonuçlar aldıklarını anlatan deneyimli teknik adam "Kayserispor maçında farklı bir takım oyunu oynamak istiyoruz. Bu sene oyunumuzu geliştirmek istiyoruz. Bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Yeni gelen transferlerle daha iyi bir oyun izleteceğiz. Bunu 3 maçta gördük. Daha iyi oynayacağımızı ve oyunumuzun gelişeceğini düşünüyorum. Hücumda farklı oyuncu alternatiflerimiz var, rakibe göre bunu değerlendirebiliriz. Zor bir maç olacak. Agresif, tek blok halinde oynayan takıma karşı sabırlı olacağız. Oyunun ve skorun hakimi olmak istiyoruz. Taraftarımızla gülen taraf biz olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.