Oyuncuları döven hocaya büyük şok! TFF harekete geçti

KAYSERİ'DE yaşanan skandal olayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harekete geçti.TFF Hukuk Müşavirliği, sosyal medyada çıkan teknik direktörün futbolcularını tokatlama görüntüsünü delil olarak görüp, Halit Kurt hakkında soruşturma başlattı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt, soyunma odasında genç futbolculara teker teker tokat attı ve küfürler savurdu.Sosyal medyada yer alan görüntünün 3 yıl öncesine ait olduğu da iddia edildi.

BU İLK VUKUATI DEĞİL

Kent Türk TV yerel muhabirleri Ahmet Doğan ve Arif Enes Durak'ın verdiği bilgilere göre Halit Kurt, agresifliğiyle dikkat çekiyor. 2017 yılında Talasgücü Belediyspor ile Kayseri Meysuspor arasında oynanan maçta Kurt, Talasgücü Belediyespor´un attığı gol sonrası golün ofsayt olması nedeniyle sahaya girmiş ve orta hakeme yoğun bir şekilde itiraz etmişti. Maçın hakemi Volkan Oğuz, Kurt'u saha kenarına göndermişti. Çileden çıkan Kurt, kenarda olmasına rağmen hakemleri taciz etmeye devam etmişti.