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'Oyuncu kalitesi maçı kazandı'

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'e sahasında 2-0 kaybeden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, iki takım arasındaki kalite farkının skora etki ettiğini söyledi

'Oyuncu kalitesi maçı kazandı'

Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'e sahasında 2-0 kaybeden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, iki takım arasındaki kalite farkının skora etki ettiğini söyledi

05 Kasım 2017 Pazar 20:23
'Oyuncu kalitesi maçı kazandı'
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MÜSABAKANIN ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda  bulunan Erol Bulut, kadro kalitesi yüksek ve ligde şampiyonluk hedefleyen rakibe  karşı zorlu bir karşılaşma oynadıklarını belirtti.

Takım olarak güzel bir mücadele ortaya koyduklarını aktaran Bulut,  "Ben daha önce Medipol Başakşehir'de antrenör olarak görev yaptım. Bugün Medipol  Başakşehir'e karşı bizim girdiğimiz pozisyonlara başka takımlar giremedi. Oyuncu  kalitesi maçı kazandı. Yakaladığımız fırsatları değerlendirmemiz gerekiyordu."  diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Süper LigMedipol BaşakşehirEvkur Yeni Malatyaspor
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