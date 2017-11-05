MÜSABAKANIN ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erol Bulut, kadro kalitesi yüksek ve ligde şampiyonluk hedefleyen rakibe karşı zorlu bir karşılaşma oynadıklarını belirtti.

Takım olarak güzel bir mücadele ortaya koyduklarını aktaran Bulut, "Ben daha önce Medipol Başakşehir'de antrenör olarak görev yaptım. Bugün Medipol Başakşehir'e karşı bizim girdiğimiz pozisyonlara başka takımlar giremedi. Oyuncu kalitesi maçı kazandı. Yakaladığımız fırsatları değerlendirmemiz gerekiyordu." diye konuştu.