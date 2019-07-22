Oyun kuşları kupalarını aldı

TÜRKİYE'NİN en eski ve köklü güvercin yarışması olarak kabul edilen Alanya Oyun Kuşu Yarışması, yapılan ödül töreni ile sona erdi. Törene, Alanya ve Manavgat'tan yarışmaya katılan üyeler ve Antalya Taklacı Güvercinler Derneği Başkanı Faruk Akçay katıldı. Alanya'da 12 ay süren zorlu yarışmada 2019 yılı şampiyonluğunu Manavgatlı kuş yetiştiricisi Hüseyin Sönmez kazanırken, 2'nciliği ise Alanya'dan Oktay Bagin adlı kuş yetiştiricisi kazandı. Sönmez'in 1'inci olan kuşu havada 2 saat 47 dakika kalırken, 2'nci olan Bagin'in kuşu ise 1 saat 20 dakika havada kalarak hakemler tarafından derecelendirildi. Alanya'da yapılan Oyun Kuşu ödül törenine katılan Antalya Taklacı Güvercinler Derneği Başkanı Faruk Akçay yaptığı konuşmada "Eski atalarımız bu sadık olan güvercinlerle haberleşme yapıyorlardı. Bunların değerleri çok farklı bizde, güvercinlere çocuklarımız gibi bakıyoruz. Kuş sevdası bir sevgidir. Bu sevgiyi herkese aşılayalım. Alanya'da yaptığınız bu yarışmada dereceye giren güvercin sahiplerini kutluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi

.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 23:37