BİRYSEL hatalardan dolayı maçı kaybettiklerini söyleyen tecrübeli teknik adam "Bundan önce oynadığımız Trabzon, Göztepe ve Başakşehir maçlarının istekli ve coşkulu oyununu bugün takım olarak ortaya koyamadık. O maçlara üzülmüştüm de bu maça üzülmüyorum işin açıkçası. Çünkü bireysel hatalardan yediğimiz gollerin çok olduğu, özellikle bizim defansın arkasına atılacak toplardan hafta boyunca gol bulacaklarını söylediğimiz halde maalesef 2-3 tane golü oradan yedik. Oynar gibi göründük, yani oynuyormuş gibi göründük. Top bizde göründü ama pozisyon pek fazla üretemedik. Sadece 3-0’dan sonra Ahmet’in boş kaleye kaçırdığı pozisyon var ama yeterli olamadı. Alanya’yı tebrik ediyorum, akıllı oynadılar. Yani tabii usta ayakları var. Buldukları pozisyonları değerlendirdiler. Bizim için iyi bir ders olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar hatayı bir maçta ancak bu kadar yaparsınız. O da bizim yenilmemize sebep oldu. Tebrik ediyorum. Bu hatalardan ders alıp devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.