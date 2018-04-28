Otizmliler yarıştı

OTİZMLİ 550 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışmalarda, Alanya Belediyesi Mehteran Takımı da sporculara ve organizasyona destek vermek için gösteri yaptı. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcıları Mehmet Kula ve Tunahan Kasapoğlu da organizasyonu izleyenler arasında yer aldı. Açılış konuşmasını yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hedeflerinin Alanya'yı engelsiz bir kente dönüştürmek olduğunu söyledi. Başkan Yücel, "Engelsiz sporcularımıza çok önem veriyoruz, sizleri burada görmek bizi çok mutlu ediyor. Otizm Oyunları’nda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl daha iyi organizasyonda buluşmak ümidiyle" dedi.
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