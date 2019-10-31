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Otizm Oyunları ilgi çekti

ANCA Otizm Festivali kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Spor Kulüpleri Başkanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Otizm Oyunları, Alanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

SPOR 31.10.2019, 19:35
Otizm Oyunları ilgi çekti
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Dışişleri Bakanlığının himayesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, Alanya Belediyesi, ANCA Vakfı ve Otisium Spor ve Yaşam Merkezi iş birliğiyle düzenlenen festival, Atatürk Anıtı önünde başladı ve Asia Beach Otizm Spor Oyunları ile sona erdi. 15 ülkeden 200'ü yabancı yaklaşık 700 kişinin katıldığı festivalin spor oyunları kısmında yaklaşık 100 kişi yarıştı. Yarışma sonucunda 16 yaş grubu ve altı dalında Berkant Topal, 16 yaş ve üstü grubunda ise Sezer Selvi birinci oldu. Bisiklet yarışlarında ise 16 yaş grubu ve altı dalında Enes Yaman, 16 yaş ve üstü grubunda ise Talha Ekinci birinciliği kazandı. Yarışma sonucunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak verdi.
 

#Otizm Oyunları #ANCA Otizm Festivali #aile ve sosyal politikalar bakanlığı
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