Östersunds maçında özel misafir

GALATASARAY'IN UEFA Avrupa Ligi ön eleme ikinci turu maçında statta özel bir misafiri de vardı. 2010 yılında Şırnak’ın İdil ilçesinde mayın patlaması sonucunda kolunu ve gözünü kaybeden Beşir Erdem, tribündeki yerini aldı. Geleceğe Işık Tut Derneği ile Beşir’e imzalı Galatasaray forması hediye edilirken Beşir sarı-kırmızılıların misafiri olarak İstanbul’a geldi.
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş karşısında Östersunds karşısında 2 dernek yöneticisi ile müsabakayı izledi.
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