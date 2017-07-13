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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Östersunds 2-0 Galatasaray

UEFA 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Östersunds ile oldukça zorlu bir karşılaşmaya çıktı. Galatasaray'da yeni transfer Bafetimbi Gomis maça ilk 11'de başladı. Ev sahibi Östersunds 68. dakikada Ghoddos'un attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen vatandaşlar maçı haberimizin içinde yer alan linkten takip edebilirler

Östersunds 2-0 Galatasaray

UEFA 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Östersunds ile oldukça zorlu bir karşılaşmaya çıktı. Galatasaray'da yeni transfer Bafetimbi Gomis maça ilk 11'de başladı. Ev sahibi Östersunds 68. dakikada Ghoddos'un attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen vatandaşlar maçı haberimizin içinde yer alan linkten takip edebilirler

13 Temmuz 2017 Perşembe 21:50
Östersunds 2-0 Galatasaray
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ÖstersundsKeita, Mensah, Papagiannopoulos, Pettersson, Widgren, Sema, Mukiibi, Bachirou, Nouri, Ghoddos, Gero
GalatasarayMuslera, Maicon, Ahmet, Linnes, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Gomis

Galatasaray'da Avrupa mesaisi. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsveç ekibi Östersunds'a konuk oluyor. Jamtkraft Arena'da TSİ 20.00'de başlayan maçı İspanyol hakem Munuera yönetiyor.

Östersunds Galatasaray UEFA ön eleme maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda İsveç'in Östersunds takımıyla karşılaşıyor. Östersund kentindeki Jamtkraft Arena'da TSİ 20.00'de başlayacn ve Kanal D'den naklen yayınlanan maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera yönetiyor. Sezonun ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi'nde çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, deplasmandan galibiyetle dönüp, 20 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBafetimbi GomisÖstersunds
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