Östersunds 2-0 Galatasaray

Östersunds Galatasaray UEFA ön eleme maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda İsveç'in Östersunds takımıyla karşılaşıyor. Östersund kentindeki Jamtkraft Arena'da TSİ 20.00'de başlayacn ve Kanal D'den naklen yayınlanan maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera yönetiyor. Sezonun ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi'nde çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, deplasmandan galibiyetle dönüp, 20 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor.

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