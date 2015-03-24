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Osmanlıspor disipline gitti

Osmanlıspor Kulübü Alanyaspor maçının ardından PFDK'ya sevk edildi.

Osmanlıspor disipline gitti

Osmanlıspor Kulübü Alanyaspor maçının ardından PFDK'ya sevk edildi.

24 Mart 2015 Salı 17:04
Osmanlıspor disipline gitti
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İŞTE TFF'den yapılan açıkalma; Osmanlıspor Kulübü'nün 20.03.2015 tarihinde oynanan Osmanlıspor - ALBİMO Alanyaspor PTT 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 49. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle 2014-2015 Sezonu PTT 1. Lig Müsabakaları Statüsünün 9/3 "a" maddesi ile Futbol Disiplin Talimatının 46. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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Son Güncelleme: 24.03.2015 16:09
Anahtar Kelimeler:
OsmanlısporAlanyasporPFDKKarşılaşmaMüsabaka
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