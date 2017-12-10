Osmanlıspor, Alanyaspor'u 3 penaltı golüyle 3-0 yendi

SÜPER Lig'de iki haftadır kaybeden Aytemiz Alanyaspor, kendi evindeki son üç maçını kazanan Osmanlıspor'a konuk oldu. Vagner Love, Fernandes, M'Billa ve Maniatis'in sakatlıklarından dolayı forma giyemedikleri mücadeleye 'forvetsiz' başlayan turuncu yeşilliler, ilk yarıda yediği gollerle 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın 13. dakikasında Serdar'ı ceza alanı içinde düşüren Taha penaltıya sebep oldu. Atışı kullanan Cikalleshi skoru 1-0'a getirdi. Bu golden 7 dakika sonra ise N'Sakala ceza alanı içinde topa elle müdahale etti ve Mete Kalkavan tekrar penaltı verdi. Bu kez Musa Çağıran atışı kullandı ve farkı 2'ye çıkardı. Turuncu yeşilliler bu 2 penaltının şokunu atlatmadan, 29'da Tzavellas Serdar'ı ceza alanı içinde düşürdü ve hakem bir penaltı daha verdi. Atışı kullanan Serdar maçın skorunu belirleyen golü attı 3-0. Aytemiz Alanyaspor bu mağlubiyetle galibiyet hasretini 3 maça çıkardı ve 17 puanda kaldı. Ateş hattındaki Osmanlıspor ise 14 puana yükseldi.