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Osmanlıspor, Alanyaspor'u 3 penaltı golüyle 3-0 yendi

​​​​​​​ Mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı Osmanlı maçının ilk 30 dakikasında 3 penaltı golü yiyen Aytemiz Alanyaspor, galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Turuncu yeşilliler, golcü yıldızı Vagner Love'sız çıktığı 3. maçından da mağlubiyetle ayrıldı 

Osmanlıspor, Alanyaspor'u 3 penaltı golüyle 3-0 yendi

​​​​​​​ Mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı Osmanlı maçının ilk 30 dakikasında 3 penaltı golü yiyen Aytemiz Alanyaspor, galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Turuncu yeşilliler, golcü yıldızı Vagner Love'sız çıktığı 3. maçından da mağlubiyetle ayrıldı 

10 Aralık 2017 Pazar 13:51
Osmanlıspor, Alanyaspor'u 3 penaltı golüyle 3-0 yendi
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SÜPER Lig'de iki haftadır kaybeden Aytemiz Alanyaspor, kendi evindeki son üç maçını kazanan Osmanlıspor'a konuk oldu. Vagner Love, Fernandes, M'Billa ve Maniatis'in sakatlıklarından dolayı forma giyemedikleri mücadeleye 'forvetsiz' başlayan turuncu yeşilliler, ilk yarıda yediği gollerle 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın 13. dakikasında Serdar'ı ceza alanı içinde düşüren Taha penaltıya sebep oldu. Atışı kullanan Cikalleshi skoru 1-0'a getirdi. Bu golden 7 dakika sonra ise N'Sakala ceza alanı içinde topa elle müdahale etti ve Mete Kalkavan tekrar penaltı verdi. Bu kez Musa Çağıran atışı kullandı ve farkı 2'ye çıkardı. Turuncu yeşilliler bu 2 penaltının şokunu atlatmadan, 29'da Tzavellas Serdar'ı ceza alanı içinde düşürdü ve hakem bir penaltı daha verdi. Atışı kullanan Serdar maçın skorunu belirleyen golü attı 3-0. Aytemiz Alanyaspor bu mağlubiyetle galibiyet hasretini 3 maça çıkardı ve 17 puanda kaldı. Ateş hattındaki Osmanlıspor ise 14 puana yükseldi.

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Osmanlıspor-Alanyaspor maçı : İşte ilk 11'ler
Osmanlıspor-Alanyaspor maçı : İşte ilk 11'ler
Son Güncelleme: 10.12.2017 16:14
Anahtar Kelimeler:
OsmanlısporAlanyaspor
Yorumlar
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extrem07 2017-12-10 14:29:47

E.Nefiz denen futbol fukarasi; bırakin bizim takimi, 2. lig seviyesinde bile oynatabilecek kapasitesi olmayan oyuncudur.C.Ahmet denen beceriksizi ancak Sağ bekte 've yedek olarak takimda dusunebilirsiniz. Tum top kayiplarina bakin; E.Nefiz 've C.Ahmet'in basrolde oldugunu gorursunuz. Efecan da artik cizmeyi asmaya basladi. Bu macta maglup olursak; bu uc oyuncuya ağır para cezalari verilmeli 've siddetle uyarilmalidur. Takimin puan alamayip dusme hattina yaklasmasina sebep olduklari gibi, alinacak olasi puan sebebiyle hakedilecek para odulunden de mahrum kaliyorsunuz. Berabere kalinip alinabilecek para odulu kadar para cezasi; bu uc oyuncu basta olmak uzere formsuz olan diger oyunculardan Tahsil edilmelidir.

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