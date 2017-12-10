Osmanlıspor, Alanyaspor'u 3 penaltı golüyle 3-0 yendi

SÜPER Lig'de iki haftadır kaybeden Aytemiz Alanyaspor, kendi evindeki son üç maçını kazanan Osmanlıspor'a konuk oldu. Vagner Love, Fernandes, M'Billa ve Maniatis'in sakatlıklarından dolayı forma giyemedikleri mücadeleye 'forvetsiz' başlayan turuncu yeşilliler, ilk yarıda yediği gollerle 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın 13. dakikasında Serdar'ı ceza alanı içinde düşüren Taha penaltıya sebep oldu. Atışı kullanan Cikalleshi skoru 1-0'a getirdi. Bu golden 7 dakika sonra ise N'Sakala ceza alanı içinde topa elle müdahale etti ve Mete Kalkavan tekrar penaltı verdi. Bu kez Musa Çağıran atışı kullandı ve farkı 2'ye çıkardı. Turuncu yeşilliler bu 2 penaltının şokunu atlatmadan, 29'da Tzavellas Serdar'ı ceza alanı içinde düşürdü ve hakem bir penaltı daha verdi. Atışı kullanan Serdar maçın skorunu belirleyen golü attı 3-0. Aytemiz Alanyaspor bu mağlubiyetle galibiyet hasretini 3 maça çıkardı ve 17 puanda kaldı. Ateş hattındaki Osmanlıspor ise 14 puana yükseldi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
E.Nefiz denen futbol fukarasi; bırakin bizim takimi, 2. lig seviyesinde bile oynatabilecek kapasitesi olmayan oyuncudur.C.Ahmet denen beceriksizi ancak Sağ bekte 've yedek olarak takimda dusunebilirsiniz. Tum top kayiplarina bakin; E.Nefiz 've C.Ahmet'in basrolde oldugunu gorursunuz. Efecan da artik cizmeyi asmaya basladi. Bu macta maglup olursak; bu uc oyuncuya ağır para cezalari verilmeli 've siddetle uyarilmalidur. Takimin puan alamayip dusme hattina yaklasmasina sebep olduklari gibi, alinacak olasi puan sebebiyle hakedilecek para odulunden de mahrum kaliyorsunuz. Berabere kalinip alinabilecek para odulu kadar para cezasi; bu uc oyuncu basta olmak uzere formsuz olan diger oyunculardan Tahsil edilmelidir.