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Osmanlıspor-Alanyaspor maçı : İşte ilk 11'ler

Süper Lig'de günün açılış maçı Osmanlıspor ile temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak. İşte saat 14.00'de başlayacak olan mücadelenin maç kadroları

Osmanlıspor-Alanyaspor maçı : İşte ilk 11'ler

Süper Lig'de günün açılış maçı Osmanlıspor ile temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak. İşte saat 14.00'de başlayacak olan mücadelenin maç kadroları

10 Aralık 2017 Pazar 11:52
Osmanlıspor-Alanyaspor maçı : İşte ilk 11'ler
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OSMANLI Stadı'nda Mete Kalkavan'ın yöneteceği mücadeleye Aytemiz Alanyaspor kalede Haydar, savunmada Gassama, Fofana, Tzavellas, N'Sakala, orta alanda Sackey, Taha, Emre Nefiz, hücumda ise Emre Akbaba, Cenk Ahmet ve Efecan Karaca 11'i ile başlayacak. 
Ev sahibi Osmanlıspor ise Hakan, Numan, Musa, Andreas, Özer, Vrsajevic, Lawal, Serdar, Regattin, Cikalleshi ve Pinto 11'i ile sahaya çıkacak.
 

Osmanlıspor-Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

10 Aralık Pazar( bugün) Osmanlı Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve anlatımı yenialanya.com'da.

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Son Güncelleme: 10.12.2017 13:56
Anahtar Kelimeler:
OsmanlısporAlanyaspor
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