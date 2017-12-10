Osmanlıspor-Alanyaspor maçı : İşte ilk 11'ler

OSMANLI Stadı'nda Mete Kalkavan'ın yöneteceği mücadeleye Aytemiz Alanyaspor kalede Haydar, savunmada Gassama, Fofana, Tzavellas, N'Sakala, orta alanda Sackey, Taha, Emre Nefiz, hücumda ise Emre Akbaba, Cenk Ahmet ve Efecan Karaca 11'i ile başlayacak.
Ev sahibi Osmanlıspor ise Hakan, Numan, Musa, Andreas, Özer, Vrsajevic, Lawal, Serdar, Regattin, Cikalleshi ve Pinto 11'i ile sahaya çıkacak.
Osmanlıspor-Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
10 Aralık Pazar( bugün) Osmanlı Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve anlatımı yenialanya.com'da.
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