Osmanlı'nın çöküşü- Osmanlıspor 1-2 ALBİMO Alanyaspor

PTT 1. Lig'de 25. haftada Osmanlıspor kendi evinde temsilcimiz ALBİMO Alanyaspor'u konuk etti.



MAÇTAN NOTLAR





ALBİMO Alanyaspor, Osmanlıspor'u Emre ve Ayite'nin golleriyle mağlup ederek kendi sahasında ilk yenilgisini tattırdı.

90+5 Maç ALBİMO Alanyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. (Osmanlıspor 1-2 ALBİMO Alanyaspor)

90 ALBİMO Alanyspor üçüncü kez oyuncu değişikliğine gitti. Emre saha dışına çıktı, oyuna Adem dahil oldu.

88' dakika GOOOOOLLLL!! Sinan'ın pasında Emre ceza sahasına girdi , ortasını yaptı ve Ayite topu ağlara gönderen isim oldu. ( Osmanlıspor 1-2 ALBİMO Alanyaspor)

80' dakika ALBİMO Alanyasporlu Erman sakatlandı.

ALBİMO Alanyaspor Emre ortaladı, Sinan vurdu top kornere çıktı. Emre'nin kullandığı korner atışını rakip takınmın savunması uzaklaştırdı.

73' dakika ALBİMO Alanyaspor tekrar oyuncu değişikliğine gitti. Türker saha dışına çıkarken, Alper oyuna dahil oldu.

69' ALBİMO Alanyaspor oyuncu değişikliğine gitti. Efecan oyundan çıkarken, Sinan Özkan oyuna dahil oldu.

62' dakika Serdar Deliktaş'ın attığı golle rakip Osmanlıspor 1-1 eşitliği sağladı.

57' ALBİMO Alanyasporlu Timuçin'in kullandığı şut auta çıktı.

53' soldan Osmanlısporlu Muhammet ortaladı, Mehmet kafayı vurdu, top auta çıktı.

46' Maçın ikinci yarısı başladı.



45' Maçın ilk yarısı ALBİMO Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

(Osmanlıspor 0-1 ALBİMO Alanyaspor)



44' ALBİMO Alanyaspor ani atağında Perovic ve Emre paslaşmasında Emre müsait pozisyonda topu Ayite'ye aktaramayınca ALBİMO Alanyaspor bir golü kaçırdı.

40' Osmalısporlu Galip sert vurdu kaleci Haydar topu kurtardı.

33' Albimo Alanyaspor takımında Haydar Yılmaz, sarı kart görüyor. 33' Osmanlıspor FK takımında Tonia Tisdell, sarı kart görüyor. 28 Mehmet Yıldız'ın kullandığı şut kaleci Haydar'da kaldı.

24' Osmalısporlu Muhammet köşe atışı kullandı. Numan'ın kafayı vurduğu top kaleci Haydar'da kaldı

16' Sağdan Perovic ortaladı. Emre Akbaba topa kafayı vurdu ve top ağlara gitti. GOOOLL!! Emre Akbaba Albimo Alanyaspor takımını öne geçiren golü atıyor .

12' Türker'in şutu kaleci Ahmet'te kaldı.

10' Maçta ilk 10 dakika golsüz geçerken takımların karşılıklı atakları sürüyor.

3' Galip ceza sahası dışından sert vurdu top kalecide kaldı.

1' Maç, hakemin başlangıç düdüğü ile start verdi.





Maçta ALBİMO Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar Giresun maçından farklı olarak 3 değişik oyuncuya ilk onbirde görev veriyor. Karşılaşma için 15 civarında Yönetim Kurulu Üyesi Osmanlı Stadyumu'na ulaştı. Maçı izlemek için 4 bine yakın Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı stadyumda yerlerini aldı. Maçı izlemek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek stada geldi. Gökçek'in ardından maçın 35'inci dakikasında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel maçın Osmanlı stadına geldi ve protokol tribünündeki yerini aldı.

Osmanlıspor - ALBİMO Alanyaspor ile ilgili ayrıntılı yorumlar TRT yorumcusu ve Takvim Gazetesi Spor yazarı Hayri Ülgen'in kaleminden yarın Yeni Alanya da...



OSMANLISPOR İLK 11





78. AHMET ŞAHİN

20. TONIA D. TISDELL

33. MUHAMMED BAYIR

10. MUHAMMET REİS

61. NUMAN ÇÜRÜKSU

95. AMINU UMAR

2. CANER ARICI

5. GALİP GÜZEL

58. MEHMET YILDIZ

8. RAGIP BASDAĞ

4. AHMET KESİM

Yedekler

13. HAKAN CANBAZOĞLU

23. SERDAR DELİKTAŞ

6. KEREM ŞERAS

52. BAKARY SORO

18. MEHMET UMUT NAYİR

11. ERDAL KILIÇASLAN

40. TUGAY KACAR

Teknik Sorumlu

UĞUR TÜTÜNEKER





ALANYASPOR İLK 11

1. HAYDAR YILMAZ

2. TÜRKER TOPTAŞ

9. JONATHAN SERGE FOLLY AYITE

7. EFECAN KARACA

8. EMRE AKBABA

29. ERMAN BULUCU

10. TİMUÇİN AŞCIGİL

39. KEREM CAN AKYÜZ

46. AHMET ŞAHBAZ

27. SLAVKO PEROVIC

57. DENİZ VURAL

Yedekler

25. ATACAN ÖZTÜRK

3. ALPER TURSUN

14. AHMET ÖZER

51. TOLGA TEKİN

16. GÖKAY IRAVUL

17. ADEM GÖKÇE

22. SİNAN ÖZKAN

Teknik Sorumlu