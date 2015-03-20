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Osmanlı'nın çöküşü- Osmanlıspor 1-2 ALBİMO Alanyaspor

ALBİMO Alanyaspor zirve yolunda Osmanlıspor'u Emre ve Ayite'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek kendi sahasında ilk yenilgisini tattırdı

Osmanlı'nın çöküşü- Osmanlıspor 1-2 ALBİMO Alanyaspor

ALBİMO Alanyaspor zirve yolunda Osmanlıspor'u Emre ve Ayite'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek kendi sahasında ilk yenilgisini tattırdı

20 Mart 2015 Cuma 18:25
Osmanlı'nın çöküşü- Osmanlıspor 1-2 ALBİMO Alanyaspor
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PTT 1. Lig'de 25. haftada Osmanlıspor  kendi evinde temsilcimiz ALBİMO Alanyaspor'u konuk etti. 

MAÇTAN NOTLAR

ALBİMO Alanyaspor, Osmanlıspor'u Emre ve Ayite'nin golleriyle mağlup ederek kendi sahasında ilk yenilgisini tattırdı.
90+5 Maç ALBİMO Alanyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. (Osmanlıspor 1-2 ALBİMO Alanyaspor)
90 ALBİMO Alanyspor üçüncü kez oyuncu değişikliğine gitti. Emre saha dışına çıktı, oyuna Adem dahil oldu.
88' dakika GOOOOOLLLL!! Sinan'ın pasında Emre ceza sahasına girdi , ortasını yaptı ve Ayite topu ağlara gönderen isim oldu. (Osmanlıspor 1-2 ALBİMO Alanyaspor)
80' dakika ALBİMO Alanyasporlu Erman sakatlandı.
ALBİMO Alanyaspor Emre ortaladı, Sinan vurdu top kornere çıktı. Emre'nin kullandığı korner atışını rakip takınmın savunması uzaklaştırdı.
73' dakika ALBİMO Alanyaspor tekrar oyuncu değişikliğine gitti.  Türker saha dışına çıkarken, Alper oyuna dahil oldu.
69' ALBİMO Alanyaspor oyuncu değişikliğine gitti. Efecan oyundan çıkarken, Sinan Özkan oyuna dahil oldu.
62' dakika Serdar Deliktaş'ın attığı golle rakip Osmanlıspor 1-1 eşitliği sağladı.
57'  ALBİMO Alanyasporlu Timuçin'in kullandığı şut auta çıktı.
53' soldan Osmanlısporlu Muhammet ortaladı, Mehmet kafayı vurdu, top auta çıktı.
46' Maçın ikinci yarısı başladı.

45' Maçın ilk yarısı ALBİMO Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
(Osmanlıspor 0-1 ALBİMO Alanyaspor)

44' ALBİMO Alanyaspor ani atağında Perovic  ve Emre paslaşmasında Emre müsait pozisyonda topu Ayite'ye aktaramayınca ALBİMO Alanyaspor bir golü kaçırdı.
40' Osmalısporlu Galip sert vurdu kaleci Haydar topu kurtardı.
33' 
Albimo Alanyaspor takımında Haydar Yılmaz, sarı kart görüyor.
33' Osmanlıspor FK takımında Tonia Tisdell, sarı kart görüyor.
28 Mehmet Yıldız'ın kullandığı şut kaleci Haydar'da kaldı.
24' Osmalısporlu  Muhammet köşe atışı kullandı. Numan'ın kafayı vurduğu top kaleci Haydar'da kaldı
16'  Sağdan Perovic ortaladı. Emre Akbaba topa kafayı vurdu ve top ağlara gitti. GOOOLL!! Emre Akbaba Albimo Alanyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.
12'  Türker'in şutu kaleci Ahmet'te kaldı.
10' Maçta ilk 10 dakika golsüz geçerken takımların karşılıklı atakları sürüyor.
3' Galip ceza sahası dışından sert vurdu top kalecide kaldı.
1' Maç, hakemin başlangıç düdüğü ile start verdi.


Maçta ALBİMO Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar Giresun maçından farklı olarak 3 değişik oyuncuya ilk onbirde görev veriyor. Karşılaşma için 15 civarında Yönetim Kurulu Üyesi Osmanlı Stadyumu'na ulaştı. Maçı izlemek için 4 bine yakın Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı stadyumda yerlerini aldı. Maçı izlemek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek stada geldi. Gökçek'in ardından maçın 35'inci dakikasında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel maçın Osmanlı stadına geldi ve protokol tribünündeki yerini aldı.
Osmanlıspor - ALBİMO Alanyaspor ile ilgili ayrıntılı yorumlar TRT yorumcusu ve Takvim Gazetesi Spor yazarı Hayri Ülgen'in kaleminden yarın Yeni Alanya da...

OSMANLISPOR İLK 11

78. AHMET ŞAHİN
20. TONIA D. TISDELL
33. MUHAMMED BAYIR
10. MUHAMMET REİS
61. NUMAN ÇÜRÜKSU
95. AMINU UMAR
2. CANER ARICI
5. GALİP GÜZEL
58. MEHMET YILDIZ
8. RAGIP BASDAĞ
4. AHMET KESİM
 Yedekler
13. HAKAN CANBAZOĞLU
23. SERDAR DELİKTAŞ
6. KEREM ŞERAS
52. BAKARY SORO
18. MEHMET UMUT NAYİR
11. ERDAL KILIÇASLAN
40. TUGAY KACAR
 Teknik Sorumlu
UĞUR TÜTÜNEKER

ALANYASPOR İLK 11
 
1. HAYDAR YILMAZ
2. TÜRKER TOPTAŞ
9. JONATHAN SERGE FOLLY AYITE
7. EFECAN KARACA
8. EMRE AKBABA
29. ERMAN BULUCU
10. TİMUÇİN AŞCIGİL
39. KEREM CAN AKYÜZ
46. AHMET ŞAHBAZ
27. SLAVKO PEROVIC
57. DENİZ VURAL
 Yedekler
25. ATACAN ÖZTÜRK
3. ALPER TURSUN
14. AHMET ÖZER
51. TOLGA TEKİN
16. GÖKAY IRAVUL
17. ADEM GÖKÇE
22. SİNAN ÖZKAN
 Teknik Sorumlu
HÜSEYİN KALPAR
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Son Güncelleme: 20.03.2015 20:05
Anahtar Kelimeler:
AlanyasporOsmanlısporMaçHazırlıkOnbirler
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