Osmanlı'nın çöküşü- Osmanlıspor 1-2 ALBİMO Alanyaspor

MAÇTAN NOTLAR
ALBİMO Alanyaspor, Osmanlıspor'u Emre ve Ayite'nin golleriyle mağlup ederek kendi sahasında ilk yenilgisini tattırdı.
90+5 Maç ALBİMO Alanyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. (Osmanlıspor 1-2 ALBİMO Alanyaspor)
90 ALBİMO Alanyspor üçüncü kez oyuncu değişikliğine gitti. Emre saha dışına çıktı, oyuna Adem dahil oldu.
88' dakika GOOOOOLLLL!! Sinan'ın pasında Emre ceza sahasına girdi , ortasını yaptı ve Ayite topu ağlara gönderen isim oldu. (Osmanlıspor 1-2 ALBİMO Alanyaspor)
ALBİMO Alanyaspor Emre ortaladı, Sinan vurdu top kornere çıktı. Emre'nin kullandığı korner atışını rakip takınmın savunması uzaklaştırdı.
73' dakika ALBİMO Alanyaspor tekrar oyuncu değişikliğine gitti. Türker saha dışına çıkarken, Alper oyuna dahil oldu.
69' ALBİMO Alanyaspor oyuncu değişikliğine gitti. Efecan oyundan çıkarken, Sinan Özkan oyuna dahil oldu.
62' dakika Serdar Deliktaş'ın attığı golle rakip Osmanlıspor 1-1 eşitliği sağladı.
57' ALBİMO Alanyasporlu Timuçin'in kullandığı şut auta çıktı.
53' soldan Osmanlısporlu Muhammet ortaladı, Mehmet kafayı vurdu, top auta çıktı.
46' Maçın ikinci yarısı başladı.
45' Maçın ilk yarısı ALBİMO Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
(Osmanlıspor 0-1 ALBİMO Alanyaspor)
44' ALBİMO Alanyaspor ani atağında Perovic ve Emre paslaşmasında Emre müsait pozisyonda topu Ayite'ye aktaramayınca ALBİMO Alanyaspor bir golü kaçırdı.
40' Osmalısporlu Galip sert vurdu kaleci Haydar topu kurtardı.
33'
24' Osmalısporlu Muhammet köşe atışı kullandı. Numan'ın kafayı vurduğu top kaleci Haydar'da kaldı
16' Sağdan Perovic ortaladı. Emre Akbaba topa kafayı vurdu ve top ağlara gitti. GOOOLL!! Emre Akbaba Albimo Alanyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.
10' Maçta ilk 10 dakika golsüz geçerken takımların karşılıklı atakları sürüyor.
3' Galip ceza sahası dışından sert vurdu top kalecide kaldı.
1' Maç, hakemin başlangıç düdüğü ile start verdi.
Maçta ALBİMO Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar Giresun maçından farklı olarak 3 değişik oyuncuya ilk onbirde görev veriyor. Karşılaşma için 15 civarında Yönetim Kurulu Üyesi Osmanlı Stadyumu'na ulaştı. Maçı izlemek için 4 bine yakın Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı stadyumda yerlerini aldı. Maçı izlemek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek stada geldi. Gökçek'in ardından maçın 35'inci dakikasında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel maçın Osmanlı stadına geldi ve protokol tribünündeki yerini aldı.
Osmanlıspor - ALBİMO Alanyaspor ile ilgili ayrıntılı yorumlar TRT yorumcusu ve Takvim Gazetesi Spor yazarı Hayri Ülgen'in kaleminden yarın Yeni Alanya da...
OSMANLISPOR İLK 11
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