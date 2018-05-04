Osmanlı bugün gelecek

MAÇIN Ankara'daki son çalışmasını dün yapan Osmanlıspor'da Mehmet Batdal, Payam, Serdar Gürler ve Lawal antrenmana katılmadı. Muhammed Bayır ve Avdija ise takımdan ayrı koşu yaptı. Daha sonra koordinasyon ve çabukluğa dayalı bir oyunla antrenmanı sürdüren oyuncular, yarı sahada taktiğe yönelik maçla antrenmanı sonlandırdı.