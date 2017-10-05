Örnek kuzenler

ASLEN Trabzonlu olan Paşaoğlu Ailesi'nin evlatlarının bu hali ise görenlere 'Maşallah' dedirtiyor. Bu durumun tüm Alanya'ya örnek olması gerektiğini söyleyen Mehmet Paşaoğlu "Biz gönülden Alanyaspor'luyuz. Çocuklarımız da öyle olacak" dedi.
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