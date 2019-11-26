Örnek babalar

GSİM antrenörleri eşliğinde kampanyaya katılan sporcu babalar, hem spor yapmanın keyfini yaşıyor hem de çocuklarına güzel birer örnek oluyor. Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Alanya'da da yürütülen proje kapsamında çok sayıda kişi spora yöneliyor. Hem koşu yapan hem bisiklet süren babalar, "Gelecek nesillere spor yaparak örnek olmalıyız" dediler.