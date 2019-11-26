Örnek babalar
GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün projelerinden olan "Koşabiliyorsan Koş" kampanyası kapsamında toplumun her kesimi sporla buluşmaya devam ediyor
SPOR 26.11.2019, 20:21
GSİM antrenörleri eşliğinde kampanyaya katılan sporcu babalar, hem spor yapmanın keyfini yaşıyor hem de çocuklarına güzel birer örnek oluyor. Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Alanya'da da yürütülen proje kapsamında çok sayıda kişi spora yöneliyor. Hem koşu yapan hem bisiklet süren babalar, "Gelecek nesillere spor yaparak örnek olmalıyız" dediler.
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