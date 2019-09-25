Orman, istifa sonrası evinde Abdullah Avcı'yı ağırladı! İşte detaylar
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, istifa kararından sonra Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı ve Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile görüştü. Orman, "Kararım kesin. Kimsenin benim yüzümden zorda kalmasını istemem." dedi.
SPOR 25.09.2019, 08:34
BEŞİKTAŞ'TA istifa kararı aldığını belirten Başkan Fikret Orman'ın bu şok kararıyla ilgili kritik bir toplantı yapıldı. Fanatik'in haberine göre Orman'ın evindeki toplantıya Teknik Direktör Abdullah Avcı ve İkinci Başkan Serdal Adalı da katıldı. Adalı, Orman'dan kararını bir kez daha düşünmesini istedi.
AVCI: BIRAKMAK SEÇENEKSE SIKINTI YOK
Söz alan bir diğer isim Abdullah Avcı ise, "Görev bırakılıyor ise bunun sorumluluğu tabii ki ben ve ekibimde. Bizim için bırakmak bir seçenekse bunda sıkıntı yok." şeklinde görüş bildirdi.
"KARARIM KESİN"
Başkan Orman ise, "Kararım kesin. Kimsenin benim yüzümden zorda kalmasını istemem. Çalışanların önünde engel olamam. Bu şahsi bir karardır." dedi.
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