Orman'ın istifa kararı sonrası Avcı'ya canlı yayında büyük şok!
Beşiktaş'ta 7 yıldır başkanlık yapan Fikret Orman, bugün yaptığı açıklamayla görevinden istifa edeceğini açıkladı. Orman'ın bu kararı sonrasında sezon başında göreve başlayan ve kötü sonuçlar alan Abdullah Avcı'nın durumu ise merak edilen konulardan birisi... Avcı'nın karar vermek için kongreyi bekleyeceği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'TA sezon başında göreve getirilen Abdullah Avcı'nın, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın istifa kararını televizyondan öğrendiği ve büyük bir şok yaşadığı öğrenildi.
BASIN TOPLANTISINDA ÖĞRENDİ
En çok sorulan sorulardan biri de, "Abdullah Avcı istifa edecek mi?" Avcı'nın, Orman'ın görevden ayrılma kararından haberdar olmadığı ve tüm spor kamuoyu gibi bugünkü basın toplantısında öğrendiği ortaya çıktı.
ACELE KARAR ALMAYACAK
Fanatik'te yer alan habere göre; Abdullah Avcı'nın süreci yakından takip edip, sonrasında kararını vereceği öğrenildi. Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Avcı'nın şu an için herhangi bir radikal karar almayacağı ve kulübün olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından yol haritasını belirleyeceği ifade ediliyor.
KONGREYİ BEKLEYECEK
Olağanüstü genel kurulda yeni bir yönetim göreve geldiği takdirde Avcı'nın, yeni yönetimin tavrını bekleyeceği ve ona göre Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili kararını vereceği bildiriliyor.Bu sezon Beşiktaş'la sözleşme imzalayan Avcı'nın 2021 Mayısına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
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