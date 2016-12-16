Orhan Atik gerçeği ortaya çıktı!

GEÇTİĞİMİZ günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink’in yardımcısı Orhan Atik’in görevine son verilmişti. Gerekçe ise muallakta kalmış kulüp tarafından inandırıcı bir açıklama yapılmamıştı. Riekerink ve Levent Nazifoğlu’yla kadro konusunda fikir ayrılığına düştüğü, bazı futbolcularla da anlaşamadığı ileri sürülmüştü. Bu gelişen olaylardan bazılarında gerçeklik payı olsa da, Orhan Atik’in, Selçuk ve Sneijder’le hiç anlaşamadığı, sürekli tartıştıkları ve asıl kovulma nedeni hiç bir zaman açıklanmadı.



Aslında olayın gerçek yüzü bu değildi. Babaspor’un haberine göre Orhan Atik, Galatasaray Kulübü’nün kendisine tahsis ettiği otomobille kaza yapmıştı hem de alkollü bir şekilde. Bu olayın uzun süre Başkan Dursun Özbek’ten gizlendiği, bir süre sonra olayı duyan Özbek’in sinirlenerek Orhan Atik’in görevine son verdiği öğrenildi.



DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.