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Orhan Atik gerçeği ortaya çıktı!

Galatasaray'dan sessiz sedasız gönderilen Orhan Atik'in, kulübün kendisine tahsis ettiği otomobille alkollü olarak kaza yaptığı ortaya çıktı

Orhan Atik gerçeği ortaya çıktı!

Galatasaray'dan sessiz sedasız gönderilen Orhan Atik'in, kulübün kendisine tahsis ettiği otomobille alkollü olarak kaza yaptığı ortaya çıktı

16 Aralık 2016 Cuma 16:36
Orhan Atik gerçeği ortaya çıktı!
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GEÇTİĞİMİZ günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink’in yardımcısı Orhan Atik’in görevine son verilmişti. Gerekçe ise muallakta kalmış kulüp tarafından inandırıcı bir açıklama yapılmamıştı. Riekerink ve Levent Nazifoğlu’yla kadro konusunda fikir ayrılığına düştüğü, bazı futbolcularla da anlaşamadığı ileri sürülmüştü. Bu gelişen olaylardan bazılarında gerçeklik payı olsa da, Orhan Atik’in, Selçuk ve Sneijder’le hiç anlaşamadığı, sürekli tartıştıkları ve asıl kovulma nedeni hiç bir zaman açıklanmadı.
 
Aslında olayın gerçek yüzü bu değildi. Babaspor’un haberine göre Orhan Atik, Galatasaray Kulübü’nün kendisine tahsis ettiği otomobille kaza yapmıştı hem de alkollü bir şekilde. Bu olayın uzun süre Başkan Dursun Özbek’ten gizlendiği, bir süre sonra olayı duyan Özbek’in sinirlenerek Orhan Atik’in görevine son verdiği öğrenildi.
 
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Anahtar Kelimeler:
Orhan AtikLevent NazifoğluGalatasarayJan Olde Riekerink
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