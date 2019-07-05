Onyekuru'ya sürpriz talip

Nijeryalı oyuncunun İngiltere'de çalışma izni bulunmaması sebebiyle kiraya verilmesi bekleniyor

Onyekuru'ya sürpriz talip
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RUS ekiplerinden CSKA Moskova, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın futbolcusu Henry Onyekuru ile anlaşmaya hazırlanıyor.

Geçen sezonun başında Everton'dan kiralık olarak Galatasaray'a transfer olmasının ardından, Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunda önemli rol oynayan Henry Onyekuru'nun talipleri artıyor.

Daily Mirror gazetesinde yer alan habere göre Rusya Premier Ligi'ni dördüncü sırada bitirerek beklentilerin altında bir sezonu geride bırakan CSKA Moskova, 22 yaşındaki genç futbolcu ile temas halinde.

Geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 31 lig maçında 14 gol kaydeden Nijeryalı oyuncunun henüz İngiltere'de çalışma izni bulunmaması sebebiyle bir sene daha kiraya verilmesi bekleniyor.

Kariyerinde Eupen, Anderlecht gibi takımların formasını giyen Onyekuru, geçen sezon Galatasaray ile Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. 

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