'Önümüzü görmeye başladık'

ONLAR takıma enerji kattı ve iyi bir sonuç aldık" dedi. Taraftarın yönetimi istifaya çağırmasına da üzüldüklerini kaydeden Kahyaoğlu, "Kazanmak için oynayacağız demiştik. Takım moral buldu ve önünü görmeye başladı. Daha iyi oyun oynayabileceğini kanıtladı. Bunların dışında bir ara oyun içinde bizi üzen bir durum oldu. Tribün bizi üzdü. Bu takım önceki yıllarda birçok şeyi başardı. İki tane büyük kupa aldı. O başarıları da bu yönetim ve takım yaptı. Böyle olmaması gerekiyordu. Biz bu galibiyeti takım olarak başkanımıza ve yönetimimize armağan ediyoruz" dedi.

Josue'nin maç sonrası yedek kulübesiyle tartışmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kahyaoğlu, maç atmosferinde bu tarz şeylerin olabileceğini ve bu konuları kendi içlerinde çözeceklerini ifade etti.